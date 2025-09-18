Уряд Болгарії пережив пʼятий вотум недовіри

Болгарський уряд на чолі з прем'єр-міністром Росеном Желязковим пережив пʼяте голосування про недовіру в четвер.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БТА.

Вотум недовіри уряду Желязкова минулого тижня ініціювала опозиційна партія "Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія", його підтримали інші опозиційні сили – "Рух за права і свободи" та популісти з партії "МЕЧ".

Опозиціонери звинувачували кабінет міністрів у нездатності провести реформи у сфері внутрішнього порядку, безпеки і правосуддя, які є ключовими для боротьби з корупцією.

Вотум недовіри уряду підтримав 101 депутат парламенту Болгарії, проти проголосували 133, ніхто не утримався. Для висловлення недовіри уряду потрібна підтримка щонайменше 121 депутата.

Згідно зі статтею 89 Конституції Болгарії, якщо парламент відхиляє вотум недовіри Раді міністрів (уряду), новий вотум з тих самих підстав не може бути висловлений протягом наступних шести місяців.

Нагадаємо, Болгарія перебуває в перманентній політичній кризі після масових антиурядових протестів 2020 року, коли нездатність сформувати стабільний уряд призвела до сімох дострокових парламентських виборів.

Останні вибори до болгарського парламенту відбулись у жовтні 2024 року, за підсумками яких зрештою вдалося сформувати уряд на чолі з парламентською групою ГЄРБ.

Але на початку 2025 року після рішення Конституційного суду Болгарії відбувся частковий перерахунок голосів, і до парламенту вперше потрапила проросійська партія "Велич".

