Правительство Болгарии пережило пятый вотум недоверия

Болгарское правительство во главе с премьер-министром Росеном Желязковым пережило пятое голосование о недоверии в четверг.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БТА.

Вотум недоверия правительству Желязкова на прошлой неделе инициировала оппозиционная партия "Продолжаем изменения – Демократическая Болгария", его поддержали другие оппозиционные силы – "Движение за права и свободы" и популисты из партии "МЕЧ".

Оппозиционеры обвиняли кабинет министров в неспособности провести реформы в сфере внутреннего порядка, безопасности и правосудия, которые являются ключевыми для борьбы с коррупцией.

Вотум недоверия правительству поддержал 101 депутат парламента Болгарии, против проголосовали 133, никто не воздержался. Для выражения недоверия правительству необходима поддержка не менее 121 депутата.

Согласно статье 89 Конституции Болгарии, если парламент отклоняет вотум недоверия Совету министров (правительству), новый вотум по тем же основаниям не может быть вынесен в течение следующих шести месяцев.

Напомним, Болгария находится в перманентном политическом кризисе после массовых антиправительственных протестов 2020 года, когда неспособность сформировать стабильное правительство привела к семи досрочным парламентским выборам.

Последние выборы в болгарский парламент состоялись в октябре 2024 года, по итогам которых в конечном итоге удалось сформировать правительство во главе с парламентской группой ГЕРБ.

Но в начале 2025 года после решения Конституционного суда Болгарии состоялся частичный пересчет голосов, и в парламент впервые попала пророссийская партия "Велич".

