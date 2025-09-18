Опитування: 30% поляків можуть покинути країну в разі нападу Росії
Переважна більшість громадян Польщі каже, що залишиться в країні в разі російської агресії, але майже кожен третій може виїхати за кордон.
Як пише "Європейська правда", про це свідчить опитування інституту досліджень Pollster на замовлення порталу Super Express.
Респондентам в опитуванні поставили питання: "Чи плануєте ви виїхати з Польщі в разі російської агресії проти нашої країни?"
30% опитаних поляків дали ствердну відповідь, тоді як 70% сказали, що планують залишитися в Польщі.
Польський майор Аркадіуш Купс, коментуючи Super Express результати опитування, висловив сподівання, що "ці заяви не відхиляються від реальності і цей показник не завищений".
Дослідження інституту Pollster відбулось 10-11 вересня – тобто після нальоту російських дронів на Польщу – на вибірці у 1020 дорослих поляків.
Більшість поляків також не вірить, що вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі було випадковим, свідчать результати опитування IBRiS для Radio ZET.
Згідно з іншим опитуванням, кожен другий громадянин Польщі вважає, що його країна не може довіряти президенту США Дональду Трампу в питаннях національної безпеки.