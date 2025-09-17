Більшість поляків не вірять, що російські дрони залетіли в Польщу випадково

Більшість поляків не вірить, що вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі було випадковим, свідчать результати опитування IBRiS для Radio ZET.

Дані опитування наводить Wiadomości, повідомляє "Європейська правда".

Опитування показало, що 81,7% респондентів відкидають можливість того, що дрони залетіли в Польщу випадково, водночас лише 10,6% вірять у випадковість інциденту.

Опитування IBRiS виявляє розбіжності у сприйнятті інциденту серед виборців різних партій.

Найбільше прихильників теорії про помилку серед виборців Конфедерації (18%), Громадянської платформи (17%) та Нової Лівиці (17%). Натомість виборці "Права і справедливості" найбільш скептично ставляться до такого пояснення: лише 4% з них вважають, що це могло бути випадковою дією.

Дослідження було проведено Інститутом ринкових і соціальних досліджень IBRiS методом комп'ютерного телефонного опитування (CATI) 13-14 вересня 2025 року на вибірці 1067 поляків.

Нагадаємо, у ніч на 10 вересня під час нападу Росії на Україну російські безпілотники щонайменше 19 разів порушили повітряний простір Польщі.

За останніми даними, фрагменти російських дронів були знайдені в 17 населених пунктах на території п'яти воєводств Польщі, найбільше – 10 – у Люблінському воєводстві.

Після цього президент США Дональд Трамп заявив, порушення польського повітряного простору російськими дронами "можливо, було помилкою".

Йому заперечили, як глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, так і прем’єр Дональд Туск.