Опрос: 30% поляков могут покинуть страну в случае нападения России

Подавляющее большинство граждан Польши заявляет, что останется в стране в случае российской агрессии, но почти каждый третий может уехать за границу.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствует опрос института исследований Pollster по заказу портала Super Express.

Респондентам в опросе задали вопрос: "Планируете ли вы уехать из Польши в случае российской агрессии против нашей страны?"

30% опрошенных поляков дали утвердительный ответ, тогда как 70% сказали, что планируют остаться в Польше.

Польский майор Аркадиуш Купс, комментируя Super Express результаты опроса, выразил надежду, что "эти заявления не отклоняются от реальности и этот показатель не завышен".

Исследование института Pollster состоялось 10-11 сентября – то есть после налета российских дронов на Польшу – на выборке в 1020 взрослых поляков.

Большинство поляков также не верит, что вторжение российских дронов в воздушное пространство Польши было случайным, свидетельствуют результаты опроса IBRiS для Radio ZET.

Согласно другому опросу, каждый второй гражданин Польши считает, что его страна не может доверять президенту США Дональду Трампу в вопросах национальной безопасности.