Количество беженцев в Германии уменьшилось впервые с 2011 года

Количество беженцев, проживающих в Германии, впервые с 2011 года уменьшилось.

Об этом говорится в ответе немецкого правительства на вопрос Левой партии в Бундестаге, пишет Spiegel, передает "Европейская правда".

Это касается беженцев с разным статусом проживания, включая людей из Украины. Некоторые из них проживают в Германии всего несколько месяцев, а другие – уже много лет.

По данным правительства, их общее количество в первом полугодии уменьшилось примерно на 50 тысяч: с 3,545 млн на конец 2024 года до 3,495 млн на данный момент.

Анализ немецких левых свидетельствует, что причиной этого является то, что, хотя мигранты и военные беженцы продолжают прибывать в страну, они сталкиваются с растущим количеством депортаций и выездов.

Кроме того, многие из них также были натурализованы (процесс предоставления иностранцу гражданства определенной страны уполномоченными на то органами) и теперь являются гражданами Германии. По данным Федерального министерства внутренних дел, в прошлом году было натурализовано 83 тысячи 150 бывших граждан Сирии.

Согласно цифрам, около 492 тысяч из примерно 3,5 млн беженцев в настоящее время имеют неопределенный статус – они, например, являются искателями убежища или лицами, которым предоставлено временное убежище. Количество людей, выехавших из Украины, в конце июля составило 1,27 млн.

Спикер по вопросам внутренней политики и политики в отношении беженцев от Левой партии в Бундестаге Клара Бюнгер заявила, что эти цифры "действительно не являются поводом для радости, поскольку в мире есть больше причин для бегства, чем было в течение длительного времени". Однако, по ее словам, все меньше людей, нуждающихся в защите, проходят через внешние границы ЕС.

"Тот факт, что абсолютное количество беженцев, проживающих в Германии, уменьшается, доказывает абсурдность разговоров о якобы чрезвычайной ситуации, которая позволила бы приостановить действие законодательства ЕС о предоставлении убежища", – констатировала Бюнгер.

Как известно, миграционный вопрос был одной из центральных тем предвыборной кампании в Германии перед досрочными выборами. Изменение курса Германии уже отразилось на статистике – она впервые за много лет потеряла первенство среди стран, где подают больше всего заявок на получение убежища.

С началом работы нового правительства Германии министр внутренних дел распорядился усилить пограничные проверки и разворачивать на границе искателей убежища, если те уже подали заявки на получение убежища в какой-либо другой стране ЕС.

Также писали, что население Германии выросло на 300 тысяч человек в течение 2023 года, до рекордных 84,7 миллиона человек – чистая миграция в страну компенсировала низкий уровень рождаемости и старение населения.