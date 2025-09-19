Макрон: дії Ізраїлю в секторі Гази руйнують його імідж по всьому світу
Президент Франції Емманюель Макрон попередив, що військова операція Ізраїлю в секторі Гази руйнує авторитет країни.
Його слова цитує Politico, передає "Європейська правда".
Макрон розкритикував Ізраїль за військову операцію у секторі Гази та заявив, що це "провал".
"Ви завдаєте стільки жертв серед цивільного населення, що повністю руйнуєте авторитет та імідж Ізраїлю не тільки в регіоні, але й у громадській думці в усьому світі", – додав він.
Зазначимо, раніше Єврокомісія запропонувала частково призупинити участь Ізраїлю у програмі "Горизонт Європа", за рахунок якої фінансуються наукові дослідження та стартапи.
Також нещодавно Європейська комісія запропонувала призупинити торговельну угоду.
