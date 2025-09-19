Макрон: действия Израиля в секторе Газы разрушают его имидж во всем мире
Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что военная операция Израиля в секторе Газы разрушает авторитет страны.
Его слова цитирует Politico, передает "Европейская правда".
Макрон раскритиковал Израиль за военную операцию в секторе Газы и заявил, что это "провал".
"Вы наносите столько жертв среди гражданского населения, что полностью разрушаете авторитет и имидж Израиля не только в регионе, но и в общественном мнении во всем мире", – добавил он.
Отметим, ранее Еврокомиссия предложила частично приостановить участие Израиля в программе "Горизонт Европа", за счет которой финансируются научные исследования и стартапы.
Также недавно Европейская комиссия предложила приостановить торговое соглашение.
Читайте также, как Европа меняет политику в регионе на фоне катастрофы в Газе.