Єврокомісія запропонувала державам ЄС покарання для Ізраїлю за дії в Газі

Європейська комісія в середу запропонувала низку кроків для покарання Ізраїлю за його воєнні дії у секторі Гази та важку гуманітарну ситуацію, яка там склалась.

Про як, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба комісії.

Зокрема, Європейська комісія представила Раді ЄС пропозицію призупинити окремі торговельні положення Угоди про асоціацію між ЄС та Ізраїлем – хоча на цей момент цей крок не має достатньої підтримки серед країн-членів Європейського Союзу для його схвалення.

Також Єврокомісія має намір призупинити пряму підтримку різних ізраїльських проєктів, за винятком підтримки громадянського суспільства та Яд Вашем.

Пропозиція комісії стала результатом перегляду виконання Ізраїлем статті 2 Угоди, який встановив, що дії уряду Ізраїлю становлять порушення основоположних елементів, пов’язаних із повагою до прав людини та демократичних принципів. Це дає ЄС право призупинити дію Угоди в односторонньому порядку.

Зокрема, це порушення стосується швидкого погіршення гуманітарної ситуації в Газі після воєнної інтервенції Ізраїлю, блокади гуманітарної допомоги, посилення військових операцій та рішення ізраїльської влади просувати план забудови на Західному березі ріки Йордан.

Призупинення стосується основних торговельних положень Угоди, що на практиці означає втрату імпортом з Ізраїлю преференційного доступу до ринку ЄС. Відтак, на ці товари нараховуватимуться мита на рівні, який застосовується до будь-якої іншої третьої країни, з якою ЄС не має угоди про вільну торгівлю.

Видання Politico оцінює, що пропозиція стосується товарів з Ізраїлю на суму близько 5,8 мільярда євро.

Далі цю пропозицію комісії має ухвалити Рада ЄС кваліфікованою більшістю.

Крім того, комісія пропонує санкції проти двох ізраїльських міністрів (національної безпеки Ітамара Бен Гвіра та фінансів Бецалеля Смотрича) і екстремістських ізраїльських поселенців, а також – 10 членів політбюро ХАМАС. Це рішення Рада ЄС має схвалити одноголосно.

Раніше Єврокомісія запропонувала частково призупинити участь Ізраїлю у програмі "Горизонт Європа", за рахунок якої фінансуються наукові дослідження та стартапи

Читайте також, як Європа змінює політику в регіоні на тлі катастрофи у Газі.