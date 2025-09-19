В Берлине второй раз за сутки проводили эвакуацию из-за бомбы

В немецкой столице Берлине днем 19 сентября проводили эвакуацию из-за обнаруженной бомбы в районе Шпандау.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

Как рассказал представитель полиции, бомбу советского производства обнаружили во время строительных работ. Чтобы провести ее обезвреживание, была проведена эвакуация более 10 тысяч человек.

Вокруг места находки 100-килограммового боеприпаса в районе Хакенфельде была установлена 500-метровая зона ограниченного доступа.

Около трех с половиной часов полиция патрулировала "от дома к дому, чтобы убедиться, что зона ограниченного доступа действительно пуста", пояснил представитель полиции.

При этом, среди прочего, был задействован автомобиль с громкоговорителем. Кроме того, люди были проинформированы об этом через систему оповещения о чрезвычайных ситуациях.

Перед тем в Берлине поздно вечером в четверг тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома из-за остатков неразорвавшейся бомбы времен Второй мировой войны, которую нашли в реке Шпрее.

В августе в немецком Франкфурте-на-Майне обнаружили 500-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны, после чего провели ее обезвреживание.

А на месте разрушенного моста Каролы в Дрездене – одного из четырех мостов через реку Эльба – нашли неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны