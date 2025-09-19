Каллас обурилась російською провокацією проти рідної Естонії

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас засудила порушення повітряного простору Естонії, звідки вона родом, трьома російськими винищувачами у пʼятницю.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона написала на Х.

Каллас сказала, що порушення повітряного простору Естонії російськими військовими літаками є "надзвичайно небезпечною провокацією".

"Це вже третє таке порушення повітряного простору ЄС за останні дні, що ще більше посилює напруженість у регіоні. ЄС повністю солідарний з Естонією", – додала вона.

Дипломатка сказала, що перебуває на звʼязку з естонським урядом, і пообіцяла з боку ЄС підтримку держав-членів "у зміцненні їхньої оборони за допомогою європейських ресурсів".

"Путін випробовує рішучість Заходу. Ми не повинні виявляти слабкість", – додала Каллас.

У пʼятницю три російські винищувачі МІГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і залишалися там загалом 12 хвилин.

Після цього естонське Міністерство закордонних справ викликало тимчасового повіреного Росії та висловило йому протест.

Раніше повідомляли, що в Естонії цього тижня стартували позапланові навчання Сил оборони, спрямовані на відпрацювання дій у разі порушень повітряного кордону.