Каллас возмутилась российской провокацией против родной Эстонии

Главная дипломатка Европейского Союза Кая Каллас осудила нарушение воздушного пространства Эстонии, откуда она родом, тремя российскими истребителями в пятницу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она написала на Х.

Каллас сказала, что нарушение воздушного пространства Эстонии российскими военными самолетами является "чрезвычайно опасной провокацией".

"Это уже третье такое нарушение воздушного пространства ЕС за последние дни, что еще больше усиливает напряженность в регионе. ЕС полностью солидарен с Эстонией", – добавила она.

Дипломат сказала, что находится на связи с эстонским правительством, и пообещала со стороны ЕС поддержку государств-членов "в укреплении их обороны с помощью европейских ресурсов".

"Путин испытывает решимость Запада. Мы не должны проявлять слабость", – добавила Каллас.

В пятницу три российских истребителя МИГ-31 без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и оставались там в общей сложности 12 минут.

После этого эстонское Министерство иностранных дел вызвало временного поверенного России и выразило ему протест.

Ранее сообщалось, что в Эстонии на этой неделе стартовали внеплановые учения Сил обороны, направленные на отработку действий в случае нарушений воздушной границы.