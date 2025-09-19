Сили оборони Естонії почали позапланові навчання з відбиття загроз із повітря

В Естонії цього тижня стартували позапланові навчання Сил оборони, спрямовані на відпрацювання дій у разі порушень повітряного кордону.

Про це повідомляє ERR з посиланням на Сили оборони Естонії, пише "Європейська правда".

Приводом для навчань стало нещодавнє порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками, зазначили естонські військові.

"Десятки дронів, які нещодавно порушили повітряний простір Польщі, знову показують вплив військових дій Росії на сусідні країни. Якщо зміну курсу окремого літального апарату можна пояснити впливом електронних засобів, то масова поява дронів у Польщі викликає підозру на цілеспрямовану провокацію", – заявив командувач Сил оборони генерал-лейтенант Андрус Меріло.

У рамках навчань військові відпрацьовують повітряне спостереження з переміщенням радарів, часткове обмеження польотів на сході країни, а також підвищення готовності підрозділів протиповітряної оборони, які розміщуються за межами військових містечок.

Паралельно проводяться навчальні заняття для військовослужбовців Сил оборони та добровольців Кайтселійта.

Навчання дозволяють відпрацювати процедури реагування на підвищену повітряну загрозу. Керівництво навчаннями здійснюється військово-повітряними силами Естонії.

У Силах оборони підкреслили, що загрози безпеці країни наразі немає, проте порушення повітряного простору підвищують ризики, яким можна запобігти заздалегідь.

Як відомо, 10 вересня російські безпілотники у кількості близько двох десятків вперше масово залетіли на територію Польщі. Окремі з них залетіли на майже 300 км вглиб від східного кордону.

18 вересня Україна і Польща домовилися про створення спільної оперативної групи з безпілотних авіаційних систем, до складу якої увійдуть представники українських та польських збройних сил.

