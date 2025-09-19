Сенат США рассмотрит два конкурирующих проекта для избежания "шатдауна"
Сенат Конгресса США в пятницу должен рассмотреть два конкурирующих законопроекта о дополнительном бюджете, который должен обеспечить бесперебойное функционирование правительства до середины ноября.
Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".
В Сенате договорились вынести на голосование два конкурирующих проекта, от Республиканской и Демократической партий, о финансировании работы федерального правительства после 1 октября и до середины ноября.
По прогнозам, голосование за оба окажется провальным и искать компромисс придется еще ближе к крайнему сроку 1 октября.
Лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тун сказал, что в случае провального голосования собирается вернуть республиканский проект в зал, вероятно, незадолго до этой даты. Тогда демократам придется выбирать, соглашаться на республиканский проект или рисковать паузой в работе правительства.
В проект от демократов включили значительные расходы на здравоохранение. В Республиканской партии заявили, что включать такие существенные суммы в проект о финансировании на 7 недель работы правительства неправильно и эти вопросы следовало бы рассматривать в рамках проекта бюджета в конце года.
В США в последние годы регулярно повторяются ситуации, когда решения о дополнительном финансировании принимаются в последний момент перед возможной приостановкой работы правительства.
Бюджет на 1,2 трлн долларов в марте 2024 года голосовали ночью уже после крайнего срока.