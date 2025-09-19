В НАТО заявляют, что перехватили российские самолеты, вторгшиеся в Эстонию

Пресс-секретарь Североатлантического альянса Элисон Харт заявила, что НАТО отреагировал на нарушение российскими истребителями воздушного пространства Эстонии в пятницу.

Как пишет "Европейская правда", об этом она сообщила на Х.

Спикер НАТО подтвердила, что утром в пятницу "российские самолеты нарушили воздушное пространство Эстонии".

"НАТО немедленно отреагировало и перехватило российские самолеты. Это еще один пример безответственного поведения России и способности НАТО реагировать на такие действия", – добавила она.

В пятницу три российских истребителя МИГ-31 без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и оставались там в общей сложности 12 минут.

После этого эстонское Министерство иностранных дел вызвало временного поверенного России и выразило ему протест.

Главная дипломатка ЕС Кая Каллас сказала, что нарушение воздушного пространства Эстонии российскими военными самолетами является "чрезвычайно опасной провокацией".