"Талібан" відхилив пропозицію Трампа повернути США контроль над авіабазою біля Кабула

Угруповання "Талібан", що є фактичною владою в Афганістані з осені 2021 року, відхилило пропозицію адміністрації Трампа повернути під контроль США базу ВПС, де розміщувались американські сили до виходу з Афганістану.

Про це повідомляє The Hill, пише "Європейська правда".

Посадовці "Талібану" відхилили пропозицію адміністрації Трампа щодо повернення Баграмської авіабази біля Кабула під контроль США. В угрупованні зазначили, що готові вести діалог щодо бази, але не погодяться на військову присутність США в Афганістані.

Трамп говорив про своє прагнення відновити контроль США над Баграмською авіабазою, зокрема під час візиту до Лондона.

Він сказав, що фактично США "віддали базу "Талібану" за ніщо".

"Але ми намагаємось повернути її… тому що їм (вочевидь, "Талібану" – Ред.) дещо від нас потрібно. Ми хочемо повернути цю базу, але одна з причин, чому ми її хочемо – як відомо, вона "за годину" від місця, де Китай виготовляє свою ядерну зброю", – сказав Трамп.

Баграмська авіабаза була найбільшою американською базою на території Афганістану.

Тим часом Німеччина веде переговори з "Талібаном" про регулярні депортації засуджених за злочини громадян Афганістану.

