"Талибан" отклонил предложение Трампа вернуть США контроль над авиабазой возле Кабула

Группировка "Талибан", являющаяся фактической властью в Афганистане с осени 2021 года, отклонила предложение администрации Трампа вернуть под контроль США базу ВВС, где размещались американские силы до выхода из Афганистана.

Об этом сообщает The Hill, пишет "Европейская правда".

Чиновники "Талибана" отклонили предложение администрации Трампа о возвращении Баграмской авиабазы возле Кабула под контроль США. В группировке отметили, что готовы вести диалог по поводу базы, но не согласятся на военное присутствие США в Афганистане.

Трамп говорил о своем стремлении восстановить контроль США над Баграмской авиабазой, в частности во время визита в Лондон.

Он сказал, что фактически США "отдали базу „Талибану" за ничто".

"Но мы пытаемся вернуть ее... потому что им (очевидно, „Талибану" – Ред.) кое-что от нас нужно. Мы хотим вернуть эту базу, но одна из причин, почему мы ее хотим – как известно, она "за час" от места, где Китай изготовляет свое ядерное оружие", – сказал Трамп.

Баграмская авиабаза была крупнейшей американской базой на территории Афганистана.

Между тем Германия ведет переговоры с "Талибаном" о регулярных депортациях осужденных за преступления граждан Афганистана.

Читайте также Спецназ и 4 списка на эвакуацию: как Украина спасала своих в Кабуле