Розвідка Британії поставила під сумнів заяви Путіна про масштаб навчань "Запад"

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну масштаб російсько-білоруських військових навчань "Запад-2025" був меншим, ніж у попередні роки.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в огляді британської розвідки.

В огляді йдеться, що в порівнянні з попередніми військовими навчаннями Росії у "Запад-2025", ймовірно, було задіяно "менше сухопутних військ і бронетехніки через значне залучення Росії до протиправного вторгнення в Україну".

"Заява Путіна про те, що в навчаннях взяли участь понад 100 тисяч військовослужбовців, ймовірно, не відповідає фактичному масштабу навчань", – ідеться в огляді.

За оцінками британської розвідки, на території Росії загалом до "Запад-2025" були залучені не більш як 10 тисяч військових російських сухопутних військ, а в Білорусі – близько 6000 військовослужбовців Білорусі та РФ.

Розвідка Естонії раніше розповіла про труднощі, з якими стикнулись російські війська під час навчань "Запад".

Нагадаємо, спільні російсько-білоруські навчання викликали занепокоєння в країнах, які межують з Росією.

Зокрема Польща повністю закрила кордон з Білоруссю з вечора 11 вересня, причому таке рішення ухвалили ще до інциденту з падінням російських дронів. Крім того, Польща і Латвія обмежили польоти над частиною своєї території біля кордону з Білоруссю.