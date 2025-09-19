Розвідка Естонії розповіла про труднощі у військ РФ на навчаннях "Запад"

Російські війська, які були перекинуті ближче до країн Балтії в рамках спільних російсько-білоруських навчань "Запад-2025", вже почали повертатися на свої постійні бази і не залишаться в регіоні.

Про це заявив начальник розвідувального центру Сил оборони Антс Ківісельг у п’ятницю, 19 вересня, цитує ERR, пише "Європейська правда".

Ківісельг заявив, що розвідувальний центр фіксує виведення Росією військ після навчань. Зауважимо, активна частина навчань "Запад-2025" проходила з 12 по 16 вересня, переважно на сході Білорусі та прилеглих районах на території Росії.

За словами Ківісельга, навчання були меншими за масштабом порівняно з попередніми подібними навчаннями.

"Ми передбачали, що вони не матимуть сил організувати більші навчання паралельно з війною в Україні", – зазначив він.

За словами Ківісельга, найбільші труднощі під час навчань мали російський флот і військово-повітряні сили, а найвизначнішою подією став ракетний удар корвета Балтійського флоту по цілі, що вимагав співпраці між різними видами збройних сил.

Зауважимо, ці спільні російсько-білоруські навчання викликали занепокоєння в країнах, які межують з Росією.

Зокрема Польща повністю закрила кордон з Білоруссю з вечора 11 вересня, причому таке рішення ухвалили ще до інциденту з падінням російських дронів.

Сейм Латвії того ж дня проголосував за повне закриття кордонів країни з Росією та Білоруссю під час військових навчань "Запад".

Крім того, Польща і Латвія обмежили польоти над частиною своєї території біля кордону з Білоруссю.