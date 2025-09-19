Разведка Британии поставила под сомнение заявления Путина о масштабах учений "Запад"

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину масштаб российско-белорусских военных учений "Запад-2025" был меньше, чем в предыдущие годы.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в обзоре британской разведки.

В обзоре говорится, что по сравнению с предыдущими военными учениями России в "Запад-2025", вероятно, было задействовано "меньше сухопутных войск и бронетехники из-за значительного вовлечения России в незаконное вторжение в Украину".

"Заявление Путина о том, что в учениях приняли участие более 100 тысяч военнослужащих, вероятно, не соответствует фактическому масштабу учений", – говорится в обзоре.

По оценкам британской разведки, на территории России в целом в "Запад-2025" были задействованы не более 10 тысяч военных российских сухопутных войск, а в Беларуси – около 6000 военнослужащих Беларуси и РФ.

Разведка Эстонии ранее рассказала о трудностях, с которыми столкнулись российские войска во время учений "Запад".

Напомним, совместные российско-белорусские учения вызвали беспокойство в странах, граничащих с Россией.

В частности, Польша полностью закрыла границу с Беларусью с вечера 11 сентября, причем такое решение было принято еще до инцидента с падением российских дронов. Кроме того, Польша и Латвия ограничили полеты над частью своей территории у границы с Беларусью.