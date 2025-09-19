У Литві після провокації проти Естонії нагадали, як Туреччина збила російський Су-24

Міністерка оборони Литви Довіте Шакалієне після порушення естонського повітряного простору нагадала, як у 2015 році Туреччина збила російський бомбардувальник Су-24, що не реагував на попередження.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона написала на Х.

За словами Шакалієне, інцидент із російськими винищувачами є "ще одним переконливим свідченням" необхідності операції НАТО "Східний вартовий" з посиленого патрулювання східного флангу.

"Північно-східний кордон НАТО випробовується не просто так. Ми маємо бути рішучими", – додала вона.

У своєму пості міністерка оборони Литви також написала, що "Туреччина показала приклад 10 років тому", назвавши це "поживою для роздумів".

Ідеться про інцидент листопада 2015 року, коли Туреччина збила над Сирією російський (за версією Путіна – "беззахисний") бомбардувальник Су-24.

За даними турецької влади, російський літак не реагував на попередження і був збитий заради захисту суверенітету Туреччини. Путін тоді назвав інцидент "ударом в спину, який завдали посібники терористів".

Відносини Анкари та Москви після цього погіршились і почали налагоджуватись після вибачення турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана.