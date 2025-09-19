В Литве после провокации против Эстонии напомнили, как Турция сбила российский Су-24

Министр обороны Литвы Довите Шакалиене после нарушения эстонского воздушного пространства напомнила, как в 2015 году Турция сбила российский бомбардировщик Су-24, который не реагировал на предупреждения.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она написала на Х.

По словам Шакалиене, инцидент с российскими истребителями является "еще одним убедительным свидетельством" необходимости операции НАТО "Восточный страж" по усиленному патрулированию восточного фланга.

"Северо-восточная граница НАТО испытывается не просто так. Мы должны быть решительными", – добавила она.

В своем посте министр обороны Литвы также написала, что "Турция показала пример 10 лет назад", назвав это "пищей для размышлений".

Речь идет об инциденте в ноябре 2015 года, когда Турция сбила над Сирией российский (по версии Путина – "беззащитный") бомбардировщик Су-24.

По данным турецких властей, российский самолет не реагировал на предупреждения и был сбит ради защиты суверенитета Турции. Путин тогда назвал инцидент "ударом в спину, нанесенным пособниками террористов".

Отношения Анкары и Москвы после этого ухудшились и начали налаживаться после извинений турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.