Близько 1300 польських фур та автобусів застрягли у Білорусі через закриття кордону
Через закриття Польщею кордону з Білоруссю з безпекових міркувань там застрягли до 1300 польських вантажівок та автобусів з водіями-громадянами Польщі.
Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".
У зв’язку з рішенням Польщі з безпекових міркувань закрити кордон з Білоруссю перед військовими навчаннями "Запад 2025" 12 вересня там застрягли близько 1300 польських вантажівок та автобусів. Такими дані Прикордонної служби Польщі на 18 вересня.
У Міністерстві інфраструктури Польщі заявили, що готові допомагати повернутися додому польським водіям та з цією метою ведуть діалог з іншими польськими відомствами.
Також у міністерстві нагадали, що рішення про закриття кордону не було раптовим і анонсувалося за кілька днів.
Водночас у Білорусі кажуть, що до Польщі не встигли повернутися 1453 вантажівки.
Транспортні засоби, що в’їздять до Білорусі, можуть легально перебувати там протягом 10 днів. У зв’язку із закриттям кордону Білорусь продовжила цей період до 27-28 вересня.
Нагадаємо, в МВС Польщі заявили, що завершення військових навчань РФ і Білорусі "Запад" 16 вересня не означає автоматичного відкриття польсько-білоруського кордону.
Днями Прикордонна служба Польщі заявила про посилену активність білоруських і російських БпЛА поблизу кордону.