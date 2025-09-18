У Польщі зафіксували посилену активність білоруських і російських дронів

Минулої ночі польська прикордонна служба зафіксувала посилену активність білоруських і російських дронів, які намагалися порушити повітряний простір Польщі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив глава Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Марчин Кервінський, його цитує RMF 24.

Міністр відповідав на запитання, коли можна очікувати відкриття прикордонних переходів з Білоруссю.

Він нагадав, що, вводячи закриття цього кордону, було чітко сказано, що він закритий не на час проведення маневрів "Запад-2025", а кордон буде відкрито, коли буде стовідсоткова впевненість, що Польщі не загрожує ніяка небезпека і провокації.

"Сьогодні вночі прикордонна служба спостерігала посилену активність білоруських і російських дронів, які намагалися перетнути польський повітряний простір. Видно, що ситуація на польсько-білоруському кордоні залишається дуже напруженою. Якщо ми отримаємо інформацію від служб, що все стає безпечним, тоді ми відкриємо цей кордон", – підкреслив він.

Польсько-білоруський кордон був закритий у ніч на 12 вересня на підставі розпорядження міністра внутрішніх справ та адміністрації у зв'язку з російсько-білоруськими військовими маневрами "Запад-2025", що завершилися 16 вересня.

У МВС Польщі заявили, що завершення військових навчань РФ і Білорусі "Запад" 16 вересня не означає автоматичного відкриття польсько-білоруського кордону.