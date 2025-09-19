Около 1300 польских фур и автобусов застряли в Беларуси из-за закрытия границы

Из-за закрытия Польшей границы с Беларусью из соображений безопасности там застряли до 1300 польских грузовиков и автобусов.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

В связи с решением Польши из соображений безопасности закрыть границу с Беларусью перед военными учениями "Запад 2025" 12 сентября там застряли около 1300 польских грузовиков и автобусов. Такими были данные Пограничной службы Польши на 18 сентября.

В Министерстве инфраструктуры Польши заявили, что готовы помогать вернуться домой польским водителям и с этой целью ведут диалог с другими польскими ведомствами.

Также в министерстве напомнили, что решение о закрытии границы не было внезапным и анонсировалось за несколько дней.

В то же время в Беларуси говорят, что в Польшу не успели вернуться 1453 грузовика.

Транспортные средства, въезжающие в Беларусь, могут легально находиться там в течение 10 дней. В связи с закрытием границы Беларусь продлила этот период до 27-28 сентября.

Напомним, в МВД Польши заявили, что завершение военных учений РФ и Беларуси "Запад" 16 сентября не означает автоматического открытия польско-белорусской границы.

На днях Пограничная служба Польши заявила об повышенной активности белорусских и российских БПЛА вблизи границы.