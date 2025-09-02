У Белграді пройшов багатотисячний протест з вимогою дострокових виборів

У столиці Сербії Белграді відбулась масштабна демонстрація з вимогою дострокових парламентських виборів, менші акції пройшли також в інших містах.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Увечері 1 вересня десятки тисяч протестувальників пройшли вулицями Белграда з вимогою дострокових виборів, на яких сподіваються усунути від влади керівну партію чинного президента Александара Вучича.

N1

Хода розпочалася о 19 годині від старого залізничного вокзалу Белграда зі вшанування пам’яті загиблих внаслідок обвалу на вокзалі міста Новий Сад минулого року. Нагадаємо, саме ця трагедія стала "спусковим гачком" для масштабних протестів у країні з кінця 2024 року.

Окрім Белграда, демонстрації меншого масштабу пройшли у кількох інших містах. У місті Новий Сад поліція застосувала проти протестувальників кийки і світлошумові гранати, повідомляє N1.

Акції протесту проходили відносно спокійно до середини серпня, коли ситуація загострилась.

