В Белграде прошел многотысячный протест с требованием досрочных выборов

В столице Сербии Белграде состоялась масштабная демонстрация с требованием досрочных парламентских выборов, меньшие акции прошли также в других городах.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Вечером 1 сентября десятки тысяч протестующих прошли по улицам Белграда с требованием досрочных выборов, на которых надеются отстранить от власти правящую партию действующего президента Александара Вучича.

N1

Шествие началось в 19 часов от старого железнодорожного вокзала Белграда в память о погибших в результате обрушения на вокзале города Новый Сад в прошлом году. Напомним, именно эта трагедия стала "пусковым крючком" для масштабных протестов в стране с конца 2024 года.

Кроме Белграда, демонстрации меньшего масштаба прошли в нескольких других городах.

В городе Новый Сад полиция применила против протестующих дубинки и светошумовые гранаты, сообщает N1.

Акции протеста проходили относительно спокойно до середины августа, когда ситуация обострилась.

