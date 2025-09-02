У Молдові – нові обшуки щодо корупції на виборах і незаконного фінансування партій

У Молдові у вівторок провели десятки обшуків щодо корупції на виборах, частину з них – у представників партії колишньої очільниці Гагаузії Ірини Влах, що піде на вибори з проросійським блоком.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

У поліції повідомили, що вранці 2 вересня на півдні країни провели 60 обшуків у рамках кримінального провадження щодо корупції на виборах, незаконного фінансування політичних партій та відмивання коштів в особливо великих розмірах.

Деталей повідомляти не стали до завершення слідчих дій.

Лідерка партії "Серце Молдови", колишня очільниця автономного регіону Гагаузія Ірина Влах, заявила, що обшуки йдуть у представників її політсили, та назвала це залякуванням.

Нагадаємо, партія Влах піде на вибори у складі політичного блоку довкола проросійського експрезидента Ігоря Додона.

Як відомо, 28 вересня у Молдові пройдуть парламентські вибори, від яких залежить подальший проєвропейський курс країни.

