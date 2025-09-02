В Молдове – новые обыски по коррупции на выборах и незаконному финансированию партий
В Молдове во вторник провели десятки обысков по коррупции на выборах, часть из них – у представителей партии бывшей руководительницы Гагаузии Ирины Влах, которая пойдет на выборы с пророссийским блоком.
Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".
В полиции сообщили, что утром 2 сентября на юге страны провели 60 обысков в рамках уголовного производства по коррупции на выборах, незаконного финансирования политических партий и отмывания средств в особо крупных размерах.
Деталей сообщать не стали до завершения следственных действий.
Лидер партии "Сердце Молдовы", бывшая глава автономного региона Гагаузия Ирина Влах заявила, что обыски идут у представителей ее политсилы, и назвала это запугиванием.
Напомним, партия Влах пойдет на выборы в составе политического блока вокруг пророссийского экс-президента Игоря Додона.
Как известно, 28 сентября в Молдове пройдут парламентские выборы, от которых зависит дальнейший проевропейский курс страны.
