В Молдове во вторник провели десятки обысков по коррупции на выборах, часть из них – у представителей партии бывшей руководительницы Гагаузии Ирины Влах, которая пойдет на выборы с пророссийским блоком.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

В полиции сообщили, что утром 2 сентября на юге страны провели 60 обысков в рамках уголовного производства по коррупции на выборах, незаконного финансирования политических партий и отмывания средств в особо крупных размерах.

Деталей сообщать не стали до завершения следственных действий.

Лидер партии "Сердце Молдовы", бывшая глава автономного региона Гагаузия Ирина Влах заявила, что обыски идут у представителей ее политсилы, и назвала это запугиванием.

Напомним, партия Влах пойдет на выборы в составе политического блока вокруг пророссийского экс-президента Игоря Додона.

Как известно, 28 сентября в Молдове пройдут парламентские выборы, от которых зависит дальнейший проевропейский курс страны.

