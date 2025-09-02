Угорщина підтримує прогрес Молдови на шляху до ЄС: "Ми проти пов’язування країн"

В Угорщині не схвалюють будь-які "прив’язування" держав-кандидаток у члени ЄС одна до одної у процесі перемовин про вступ і підтримують прогрес Молдови у цьому процесі.

Як передає "Європейська правда", про це заявив міністр Угорщини у справах ЄС Янош Бока перед початком неформального міністерського засідання за участі держав-кандидаток в члени ЄС у Копенгагені 2 вересня.

Угорщина підтримує шлях до ЄС Молдови і виступає проти того, щоб він залежав від інших держав.

"Ми підтримуємо прогрес Молдови і виступаємо проти будь-якого пов’язування країн, адже вважаємо, що це процес, заснований на заслугах", – заявив Бока.

Він додав, що "Угорщина не робить жодних зв’язків між країнами-кандидатами".

Раніше міністр з європейських справ Данії Марі Б’єрре висловила переконання, що розділяти Україну і Молдову на шляху до ЄС було б нечесно.

Як повідомлялося, ЄС знову розглядає можливість відкриття першого кластера переговорів про членство з Молдовою – без здійснення такого кроку щодо України через блокування з боку Угорщини.

Але пізніше підтримка цієї ідеї знову ослабла.

