Венгрия поддерживает прогресс Молдовы на пути в ЕС: "Мы против связывания стран"

В Венгрии не одобряют любые "привязки" государств-кандидаток в члены ЕС друг к другу в процессе переговоров о вступлении и поддерживают прогресс Молдовы в этом процессе.

Как передает "Европейская правда", об этом заявил министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока перед началом неформального министерского заседания с участием государств-кандидаток в члены ЕС в Копенгагене 2 сентября.

Венгрия поддерживает путь в ЕС Молдовы и выступает против того, чтобы он зависел от других государств.

"Мы поддерживаем прогресс Молдовы и выступаем против любого связывания стран, ведь считаем, что это процесс, основанный на заслугах", – заявил Бока.

Он добавил, что "Венгрия не делает никаких связей между странами-кандидатами".

Ранее министр по европейским делам Дании Мари Бьерре выразила убеждение, что разделять Украину и Молдову на пути в ЕС было бы нечестно.

Как сообщалось, ЕС вновь рассматривает возможность открытия первого кластера переговоров о членстве с Молдовой – без осуществления такого шага в отношении Украины.

Но позже поддержка этой идеи снова ослабла.

Читайте также редакционную статью "ЕвроПравды": Время для переговоров о вступлении. ЕС не должен прятаться за вето Орбана для наказания Украины.