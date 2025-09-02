Президент Фінляндії заявив про прогрес у гарантіях безпеки для України

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив у вівторок, 2 вересня, що в питанні гарантій безпеки для України досягнуто прогресу, але додав, що перед тим, як такі заходи можуть бути реалізовані, необхідно укласти мирну угоду.

Його слова цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Стубб заявив, що у питанні гарантій безпеки для України "досягають прогресу".

"Ми досягаємо прогресу в цьому питанні і, сподіваємося, скоро знайдемо рішення", – сказав він.

Водночас президент Фінляндії зауважив, що він не є оптимістом щодо укладення мирної угоди або припинення вогню між Україною і Росією в найближчому майбутньому.

"Нам потрібно узгодити заходи безпеки зі Сполученими Штатами, які, по суті, забезпечать підтримку для цього. Ми зосереджуємося на цих питаннях разом із нашими начальниками оборони, які розробляють конкретні плани того, як може виглядати така операція", – додав він.

Варто зазначити, що 4 вересня відбудеться засідання "коаліції рішучих" у гібридному форматі під головуванням президента Франції Емманюеля Макрона та прем’єр-міністра Британії Кіра Стармера.

Український президент Володимир Зеленський доєднається до зустрічі.