Президент Финляндии заявил о прогрессе в гарантиях безопасности для Украины

Президент Финляндии Александр Стубб заявил во вторник, 2 сентября, что в вопросе гарантий безопасности для Украины достигнут прогресс, но добавил, что перед тем как такие меры могут быть реализованы, необходимо заключить мирное соглашение.

Его слова цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Стубб заявил, что в вопросе гарантий безопасности для Украины "достигают прогресса".

"Мы достигаем прогресса в этом вопросе и, надеемся, скоро найдем решение", – сказал он.

В то же время президент Финляндии отметил, что он не является оптимистом относительно заключения мирного соглашения или прекращения огня между Украиной и Россией в ближайшем будущем.

"Нам нужно согласовать меры безопасности с Соединенными Штатами, которые, по сути, обеспечат поддержку для этого. Мы сосредотачиваемся на этих вопросах вместе с нашими начальниками обороны, которые разрабатывают конкретные планы того, как может выглядеть такая операция", – добавил он.

Стоит отметить, что 4 сентября состоится заседание "коалиции решительных" в гибридном формате под председательством президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Украинский президент Владимир Зеленский присоединится к встрече.