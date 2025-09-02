Розвідка Британії пояснила, для чого РФ Серебрянський ліс

Росія зменшила військову активність у Харківській та Сумській областях через передислокацію сил, водночас зосереджуючи тиск на Серебрянський ліс, аби просунутися далі на сході України.

Про це йдеться в аналізі Міноборони Британії від 2 вересня, пише "Європейська правда".

Розвідка Британії зазначила, що російська військова активність у Харківській та Сумській областях зменшилася, оскільки російські сухопутні війська передислокували частину своїх сил в інші райони фронту.

Розвідники зауважили, що це може бути частиною спроби посилити тиск на пріоритетні напрямки, зокрема в Донецькій області.

Водночас вони також відзначили й те, що впродовж останніх двох днів українські Сили оборони успішно провели контрнаступ на захід від Куп'янська, де протягом останнього місяця Росія "досягла значних успіхів у спробах оточення".

Скриншот: DeepState

Також розвідники розповіли, що протягом останніх десяти днів у північній частині Донецької області російські війська просунулися вперед і ведуть бої за Серебрянський ліс. Російські війська зміцнили свої позиції вздовж річки Сіверський Донець, зазначили у розвідці.

У Британії вважають, що російські сухопутні війська використовують ліс як часткове укриття від безпілотних літальних апаратів, а їхня кінцева мета – Ямпіль, що знаходиться приблизно за 10 км на захід від їхнього поточного положення.

"Якщо Ямпіль буде захоплений, він, ймовірно, стане потенційною відправною точкою для атак на місто Лиман", – заявили у розвідці.

Скриншот: DeepState

Також вони додали, що Покровський напрямок також залишається пріоритетним для РФ.

"Російські війська використовують різні методи атак, включаючи нальоти на мотоциклах і пробні атаки невеликими групами, намагаючись проникнути в українські позиції", – додали розвідники.

Скриншот: DeepState

Днями розвідка Британії проаналізувала наступальні дії Росії у липні, а раніше заявила, що за 2025 рік РФ втратила 260 тисяч військових загиблими та пораненими.