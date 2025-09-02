Разведка Британии объяснила, для чего РФ Серебрянский лес

Россия уменьшила военную активность в Харьковской и Сумской областях из-за передислокации сил, одновременно сосредотачивая давление на Серебрянский лес, чтобы продвинуться дальше на востоке Украины.

Об этом говорится в анализе Минобороны Британии от 2 сентября, пишет "Европейская правда".

Разведка Великобритании отметила, что российская военная активность в Харьковской и Сумской областях уменьшилась, поскольку российские сухопутные войска передислоцировали часть своих сил в другие районы фронта.

Разведчики отметили, что это может быть частью попытки усилить давление на приоритетные направления, в частности в Донецкой области.

В то же время они также отметили и то, что в течение последних двух дней украинские Силы обороны успешно провели контрнаступление к западу от Купянска, где в течение последнего месяца Россия "достигла значительных успехов в попытках окружения".

Скриншот: DeepState

Также разведчики рассказали, что в течение последних десяти дней в северной части Донецкой области российские войска продвинулись вперед и ведут бои за Серебрянский лес. Российские войска укрепили свои позиции вдоль реки Северский Донец, отметили в разведке.

В Британии считают, что российские сухопутные войска используют лес как частичное укрытие от беспилотных летательных аппаратов, а их конечная цель – Ямполь, который находится примерно в 10 км к западу от их текущего положения.

"Если Ямполь будет захвачен, он, вероятно, станет потенциальной отправной точкой для атак на город Лиман", – заявили в разведке.

Скриншот: DeepState

Также они добавили, что Покровское направление также остается приоритетным для РФ.

"Российские войска используют различные методы атак, включая налеты на мотоциклах и пробные атаки небольшими группами, пытаясь проникнуть в украинские позиции", – добавили разведчики.

Скриншот: DeepState

На днях разведка Британии проанализировала наступательные действия России в июле, а ранее заявила, что за 2025 год РФ потеряла 260 тысяч военных погибшими и ранеными.