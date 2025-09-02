В ЄС нагадують Україні про обов’язок й надалі працювати над антикорупційними реформами

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що хоча Україна й ліквідувала шкоду, завдану законом щодо НАБУ і САП, їй ще належить провести велику роботу у цій галузі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кос сказала на неформальній зустрічі європейських міністрів у Копенгагені, її цитує Euractiv.

У липні Верховна Рада ухвалила скандальний законопроєкт №124214, що узалежнює НАБУ і САП від генерального прокурора.

Згодом під величезним тиском Заходу був ухвалений закон, покликаний змінити ситуацію з НАБУ і САП.

"Що стосується боротьби з корупцією і подій липня, то в основному все було виправлено, але деякі кроки ще належить зробити", – заявила Кос.

За її словами, ЄС підтримує контакт з українським урядом, і "вони пообіцяли, що дійсно зроблять це, як і обіцяли".

Своєю чергою український віцепрем’єр з питань євроатлантичної інтеграції Тарас Качка зазначив, що основну увагу слід зосередити на тому, як Київ відреагував на отримані сигнали.

Він назвав цей епізод "дуже хорошим уроком" як для уряду, так і для суспільства.

Дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди", що доведеться зробити Зеленському, щоби Європа "пробачила" атаку на НАБУ.