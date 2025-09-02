В ЕС напоминают Украине об обязанности продолжать работать над антикоррупционными реформами

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что хотя Украина и устранила ущерб, нанесенный законом о НАБУ и САП, ей еще предстоит проделать большую работу в этой области.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Кос сказала на неформальной встрече европейских министров в Копенгагене, ее цитирует Euractiv.

В июле Верховная Рада приняла скандальный законопроект №124214, который делает НАБУ и САП зависимыми от генерального прокурора.

Впоследствии под огромным давлением Запада был принят закон, призванный изменить ситуацию с НАБУ и САП.

"Что касается борьбы с коррупцией и событий июля, то в основном все было исправлено, но некоторые шаги еще предстоит сделать", – заявила Кос.

По ее словам, ЕС поддерживает контакт с украинским правительством, и "они пообещали, что действительно сделают это, как и обещали".

В свою очередь украинский вицепремьер по вопросам евроатлантической интеграции Тарас Качка отметил, что основное внимание следует сосредоточить на том, как Киев отреагировал на полученные сигналы.

Он назвал этот эпизод "очень хорошим уроком" как для правительства, так и для общества.

Смотрите в видеоблоге "ЕвроПравды", что придется сделать Зеленскому, чтобы Европа "простила" атаку на НАБУ.