Рютте розповів про два ключових напрямки щодо України, на яких зосереджена дипломатія

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що дипломатичні зусилля щодо України зосереджені на двох напрямках: організації зустрічі господаря Кремля Владіміра Путіна і українського президента Володимира Зеленського та гарантіях для України.

Заяву генсека НАТО наводить The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Рютте похвалив президента США Дональда Трампа за "виведення ситуації з глухого кута" та за скликання переговорів у Вашингтоні два тижні тому.

За його словами, будь-який тривалий мир вимагає не тільки сильнішої української армії, але й "гарантій безпеки від друзів і партнерів України, США, Європи та інших".

Водночас Рютте додав, що "погана новина полягає в тому, що ми все ще перебуваємо на початковому етапі всього цього".

Він сказав, що основна увага приділяється "двом напрямкам": зближенню Зеленського і Путіна, "щоб почати ... обговорювати, як покласти край конфлікту", а також досягненню згоди між європейцями і США щодо довгострокових гарантій безпеки, які б запобігли спробам Росії знову напасти на Україну.

"Ведеться велика робота, щоб, коли Україна вступить у ці двосторонні або тристоронні переговори, вона мала непохитну підтримку, і таким чином було забезпечено, що Росія дотримуватиметься будь-якої угоди, яка буде укладена, і ніколи більше не загрожуватиме українській території після укладення угоди", – зазначив Рютте.

Як відомо, засідання "коаліції рішучих" у гібридному форматі відбудеться у Парижі у четвер, 4 вересня, під головуванням президента Франції Емманюеля Макрона та прем’єр-міністра Британії Кіра Стармера.

Повідомляли, що український президент Володимир Зеленський доєднається до зустрічі.