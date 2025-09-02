Рютте рассказал о двух ключевых направлениях в отношении Украины, на которых сосредоточена дипломатия

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что дипломатические усилия в отношении Украины сосредоточены на двух направлениях: организации встречи хозяина Кремля Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского и гарантиях для Украины.

Заявление генсека НАТО приводит The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Рютте похвалил президента США Дональда Трампа за "вывод ситуации из тупика" и за созыв переговоров в Вашингтоне две недели назад.

По его словам, любой длительный мир требует не только более сильной украинской армии, но и "гарантий безопасности от друзей и партнеров Украины, США, Европы и других".

В то же время Рютте добавил, что "плохая новость заключается в том, что мы все еще находимся на начальном этапе всего этого".

Он сказал, что основное внимание уделяется "двум направлениям": сближению Зеленского и Путина, "чтобы начать ... обсуждать, как положить конец конфликту", а также достижению согласия между европейцами и США по поводу долгосрочных гарантий безопасности, которые предотвратили бы попытки России снова напасть на Украину.

"Ведется большая работа, чтобы, когда Украина вступит в эти двусторонние или трехсторонние переговоры, она имела непоколебимую поддержку, и таким образом было обеспечено, что Россия будет соблюдать любое соглашение, которое будет заключено, и никогда больше не будет угрожать украинской территории после заключения соглашения", – отметил Рютте.

Как известно, заседание "коалиции решительных" в гибридном формате состоится в Париже в четверг, 4 сентября, под председательством президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский присоединится к встрече.