Германия предупреждает о вербовке Россией "одноразовых агентов"

Немецкие органы безопасности предостерегают население от того, чтобы стать "одноразовым агентом", поскольку растет беспокойство относительно использования Россией социальных сетей для поиска рекрутов для шпионажа и саботажа в Германии или против нее.

Об этом пишет AP, передает "Европейская правда".

Западные чиновники обвиняют Россию и ее представителей в организации десятков нападений и других инцидентов по всей Европе с момента начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Они опасаются, что риски растут, поскольку все чаще используются неподготовленные диверсанты.

Немецкие чиновники выразили обеспокоенность по поводу использования "агентов низкого уровня".

Федеральное уголовное управление Германии заявило, что вместе с внутренними, зарубежными и военными разведывательными службами страны оно наблюдает рост активности в Германии и других странах, где российские разведывательные службы – непосредственно или через посредников – используют социальные сети для вербовки людей для шпионажа или диверсий.

По словам немецкого управления, так называемые "агенты низкого уровня" или "одноразовые агенты" совершают преступления, не имея разведывательной подготовки, за небольшие деньги и часто не зная, кто дает им указания и какова цель их деятельности.

"Их "используют", а затем "выбрасывают", – заявило управление полиции, представляя кампанию под названием "Не стань одноразовым агентом".

Оно предупредило, что "антиконституционна диверсия" карается максимальным наказанием в виде пяти лет тюремного заключения, а шпионаж – 10-летним заключением.

Поэтому правоохранители призвали людей обращаться во внутреннюю разведку Германии, если к ним или их знакомым обращались незнакомцы, предлагая деньги за участие в таких действиях, как распространение пророссийских лозунгов, разведка людей или имущества, или причинение вреда.

По словам полиции, в Германии сейчас расследуется несколько подозрительных случаев, связанных, среди прочего, с поджогами, повреждением имущества, полетами дронов и подозрительной съемкой и фотографированием.

Ранее The New York Times со ссылкой на источники сообщило, что Россия или ее представители запускают беспилотные самолеты-разведчики над маршрутами, которые США и их союзники используют для перевозки военных грузов через восточную часть Германии.

Перед этим сообщалось, что в период с января по март этого года над важными объектами в Германии было зафиксировано 536 беспилотников.

Министр обороны Борис Писториус признал проблему и то, что возможности противодействовать этому ограничены.