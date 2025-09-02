У Німеччині визначать батьківщину ковбасок "братвурст" за допомогою боксерського поєдинку

У Німеччині проведуть боксерський поєдинок, щоб визначити, яка з двох федеральних земель є батьківщиною ковбасок "братвурст" (Bratwurst).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Софія Хіллепрандт, власниця одного з ресторанів у баварському місті Нюрнберг, підтвердила у вівторок, що змагання, яке відбудеться 26 вересня, "раз і назавжди вирішить це питання".

Цей жартівливий виклик прийняв Музей братвурст у сусідній Тюрінгії, де смажені ковбаски вважаються культурним надбанням.

"Ми впевнені у своїй правоті і доведемо це на рингу", – сказав директор музею Томас Маєр.

Нюрнберг представлятиме боксер-аматор Хасан Арлі, вага якого становить 92 кілограми.

Йому протистоятиме учасник з Тюрінгії Кай Льовентраут, вагою понад 120 кілограмів.

Повідомляли, що досі баварська таверна Wurstkuchl претендувала на звання "найстарішого ковбасного кіоску у світі". Вона розташована на Кам’яному мосту в Регенсбурзі на Дунаї. Найдавніша письмова згадка про кухаря або харчову ятку на Кам’яному мосту, за твердженням власників, датується 1378 роком.

Однак гаряча суперечка щодо батьківщини ковбасок розгорілась з новою силою в останні місяці, коли історики в Ерфурті, столиці Тюрингії, виявили документ від 1269 року, в якому згадуються люди, що орендували будівлю з місцем для смаження м’яса (Brathütte) та спеціальною сковорідкою (Bräter).

Це не перший випадок суперечки через Bratwurst. Раніше за право вважатися місцем найстарішої ковбасної ятки сперечалися баварські міста Регенсбург і Нюрнберг. Зрештою рішення ухвалили на користь Регенсбурга.

Нагадаємо, у травні м'ясоїди і вегани посперечалися через конкурс барбекю у німецькому містечку.

А торік Суд ЄС визнав, що веганські сосиски мають право називатися сосисками.