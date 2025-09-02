В Германии определят родину колбасок "братвурст" с помощью боксерского поединка

В Германии проведут боксерский поединок, чтобы определить, какая из двух федеральных земель является родиной колбасок "братвурст" (Bratwurst).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

София Хиллепрандт, владелица одного из ресторанов в баварском городе Нюрнберг, подтвердила во вторник, что соревнование, которое состоится 26 сентября, "раз и навсегда решит этот вопрос".

Этот шутливый вызов принял Музей братвурст в соседней Тюрингии, где жареные колбаски считаются культурным достоянием.

"Мы уверены в своей правоте и докажем это на ринге", – сказал директор музея Томас Майер.

Нюрнберг будет представлять боксер-любитель Хасан Арли, вес которого составляет 92 килограмма.

Ему будет противостоять участник из Тюрингии Кай Лёвентраут, весом более 120 килограммов.

Сообщалось, что до сих пор баварская таверна Wurstkuchl претендовала на звание "старейшего колбасного киоска в мире". Она расположена на Каменном мосту в Регенсбурге на Дунае. Самое древнее письменное упоминание о поваре или продуктовой лавке на Каменном мосту, по утверждению владельцев, датируется 1378 годом.

Однако горячий спор о родине колбасок разгорелся с новой силой в последние месяцы, когда историки в Эрфурте, столице Тюрингии, обнаружили документ от 1269 года, в котором упоминаются люди, арендовавшие здание с местом для жарки мяса (Brathütte) и специальной сковородкой (Bräter).

Это не первый случай спора из-за Bratwurst. Ранее за право считаться местом старейшей колбасной лавки спорили баварские города Регенсбург и Нюрнберг. В конце концов решение было принято в пользу Регенсбурга.

Напомним, в мае мясоеды и веганы поссорились из-за конкурса барбекю в немецком городке.

А в прошлом году Суд ЕС признал, что веганские сосиски имеют право называться сосисками.