Естонія обговорила з Україною інцидент з падінням дрона

Естонія обговорила інцидент з невідомим дроном, що впав і вибухнув у Тартуському повіті наприкінці серпня, з українською стороною.

Про це в інтерв'ю ERR сказав глава МВС Естонії Ігор Таро, повідомляє "Європейська правда".

За словами Таро, міністр оборони Естонії зв'язувався зі своїм колегою в Києві, щоб обмінятися інформацією про походження безпілотника та обставини його польоту.

"Наша основна версія – це український дрон, який збився з курсу через російські системи радіоелектронної боротьби. Потрібно розуміти, що першопричина того, що сталося, – російська агресія. Україна захищається, і її дрони не мають на меті падати на територію Естонії", – пояснив Таро.

За його словами, розслідування триває, і фахівці обох країн взаємодіють, щоб встановити всі деталі.

Нагадаємо, 25 серпня у другій половині дня у Тартуському повіті Естонії місцевий фермер виявив уламки ударного дрона – на місці події також був кратер від вибуху.

За оцінкою Поліції безпеки, дрон впав на території Естонії в неділю рано вранці – й БПЛА може бути українським.

Дрони завдавали ударів як по об'єктах у Санкт-Петербурзі, так і по нафтовому терміналу в порту Усть-Луга, розташованому недалеко від кордону з Естонією.

У багатьох аеропортах Росії вводили обмеження, авіакомпанії змінювали розклад.