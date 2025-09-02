Эстония обсудила с Украиной инцидент с падением дрона

Эстония обсудила инцидент с неизвестным дроном, упавшим и взорвавшимся в Тартуском уезде в конце августа, с украинской стороной.

Об этом в интервью ERR сказал глава МВД Эстонии Игорь Таро, сообщает "Европейская правда".

По словам Таро, министр обороны Эстонии связывался со своим коллегой в Киеве, чтобы обменяться информацией о происхождении беспилотника и обстоятельствах его полета.

"Наша основная версия – это украинский дрон, который сбился с курса из-за российских систем радиоэлектронной борьбы. Нужно понимать, что первопричина случившегося – российская агрессия. Украина защищается, и ее дроны не имеют целью падать на территорию Эстонии", – пояснил Таро.

По его словам, расследование продолжается, и специалисты обеих стран взаимодействуют, чтобы установить все детали.

Напомним, 25 августа во второй половине дня в Тартуском уезде Эстонии местный фермер обнаружил обломки ударного дрона – на месте происшествия также был кратер от взрыва.

По оценке Полиции безопасности, дрон упал на территории Эстонии в воскресенье рано утром – и БПЛА может быть украинским.

Дроны наносили удары как по объектам в Санкт-Петербурге, так и по нефтяному терминалу в порту Усть-Луга, расположенном недалеко от границы с Эстонией.

Во многих аэропортах России вводили ограничения, авиакомпании меняли расписание.