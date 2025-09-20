У РФ заперечують, що їхні винищувачі порушили простір Естонії

У Міністерстві оборони Росії заявили, що їхні винищувачі не порушували повітряний простір Естонії.

Про це пише Reuters із посиланням на заяву, передає "Європейська правда".

У Міноборони РФ заявили, що їхні винищувачі МіГ-31 не порушували повітряний простір Естонії і "пролетіли над нейтральними водами Балтійського моря", прямуючи з північного заходу Росії до Калінінграду.

"Політ здійснювався в суворій відповідності з міжнародними правилами, що регулюють повітряний простір, без порушення кордонів інших держав, що підтверджено незалежними перевірками", – заявили в Росії.

У заяві зазначили, що маршрут, яким рухалися винищувачі начебто "пролягав над нейтральними водами Балтійського моря на відстані понад 3 км від острова Вайндлоо", який розташований біля узбережжя Естонії.

Нагадаємо, у пʼятницю, 19 вересня, три російські винищувачі МІГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і залишалися там загалом 12 хвилин. У НАТО повідомили, що здійснили перехоплення літаків.

Премʼєр-міністр Естонії Крістен Міхал сказав, що його країна ініціювала консультації НАТО за статтею 4 Вашингтонського договору.

Американському президенту Дональду Трампу "не сподобався" цей інцидент.