В РФ отрицают, что их истребители нарушили воздушное пространство Эстонии

В Министерстве обороны России заявили, что их истребители не нарушали воздушное пространство Эстонии.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление, передает "Европейская правда".

В Минобороны РФ заявили, что их истребители МиГ-31 не нарушали воздушное пространство Эстонии и "пролетели над нейтральными водами Балтийского моря", направляясь с северо-запада России в Калининград.

"Полет осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами, регулирующими воздушное пространство, без нарушения границ других государств, что подтверждено независимыми проверками", – заявили в России.

В заявлении отметили, что маршрут, по которому двигались истребители, якобы "пролегал над нейтральными водами Балтийского моря на расстоянии более 3 км от острова Вайндлоо", который расположен у побережья Эстонии.

Напомним, в пятницу, 19 сентября, три российских истребителя МИГ-31 без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и оставались там в общей сложности 12 минут. В НАТО сообщили, что осуществили перехват самолетов.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал сказал, что его страна инициировала консультации НАТО по статье 4 Вашингтонского договора.

Американскому президенту Дональду Трампу "не понравился" этот инцидент.