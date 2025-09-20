Литва про винищувачі РФ в Естонії: ці провокації будуть посилюватися

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс відреагував на порушення російськими винищувачами повітряного простору Естонії.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Будріс заявив, що Росія безпосередньо загрожує євроатлантичній безпеці та випробовує межі НАТО.

"Ці провокації будуть лише посилюватися, доки Альянс повністю не перетворить повітряне патрулювання над Балтією на повітряну оборону, доки не будуть реалізовані моделі ротаційної протиповітряної оборони та доки не запрацює система "Eastern Sentry" у режимі 24/7", – наголосив він.

Глава МЗС Литви акцентував, що це не випадковості.

"Альянс випробовується у військовому плані. Ми повинні посилити позицію НАТО до такого рівня, щоб ніхто не наважився випробовувати нашу силу стримування", – додав він.

Нагадаємо, у пʼятницю, 19 вересня, три російські винищувачі МІГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і залишалися там загалом 12 хвилин. У НАТО повідомили, що здійснили перехоплення літаків.

Премʼєр-міністр Естонії Крістен Міхал сказав, що його країна ініціювала консультації НАТО за статтею 4 Вашингтонського договору.

Американському президенту Дональду Трампу "не сподобався" цей інцидент.