Литва об истребителях РФ в Эстонии: эти провокации будут усиливаться

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис отреагировал на нарушение российскими истребителями воздушного пространства Эстонии.

Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Будрис заявил, что Россия напрямую угрожает евроатлантической безопасности и испытывает пределы НАТО.

"Эти провокации будут только усиливаться, пока Альянс полностью не превратит воздушное патрулирование над Балтией в воздушную оборону, пока не будут реализованы модели ротационной противовоздушной обороны и пока не заработает система "Eastern Sentry" в режиме 24/7", – подчеркнул он.

Глава МИД Литвы подчеркнул, что это не случайности.

"Альянс испытывается в военном плане. Мы должны усилить позицию НАТО до такого уровня, чтобы никто не осмелился испытывать нашу силу сдерживания", – добавил он.

Напомним, в пятницу, 19 сентября, три российских истребителя МИГ-31 без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и оставались там в общей сложности 12 минут. В НАТО сообщили, что осуществили перехват самолетов.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал сказал, что его страна инициировала консультации НАТО по статье 4 Вашингтонского договора.

Американскому президенту Дональду Трампу "не понравился" этот инцидент.