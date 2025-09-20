У Фінляндії вважають, що інцидент із винищувачами РФ "ще більше посилює напруженість"

Міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен заявив, що порушення російськими винищувачами повітряного простору Естонії "ще більше посилює напруженість".

Його слова цитує Yle, передає "Європейська правда".

Хякканен заявив, що те, що три російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії у п’ятницю, 17 вересня – це "абсолютно неприпустима і безвідповідальна поведінка з боку Росії".

"Це ще більше посилює напруженість, і винна в цьому виключно Росія", – наголосив він.

На думку Хякканена, очевидно, що Росія все більше прагне перевірити здатність Заходу до прийняття рішень, його єдність і ефективність.

"Ми не можемо не думати, що метою є створення певної напруженості", – зауважив він.

На думку Хякканена, ця ситуація показала, що винищувачі та повітряна розвідка країн НАТО діють швидко та ефективно. Він вважає, що Росія хоче, щоб країни НАТО більше зосередилися на власній обороні, щоб у них не було достатньо ресурсів для підтримки повітряної оборони України.

На думку Хякканена, зараз найважливіше для НАТО – це виконати вимоги щодо посилення оборони, які були прийняті влітку.

"Це є ключовим для того, щоб Росія остаточно усвідомила, що НАТО реалізувало всі свої можливості", – додав міністр.

Нагадаємо, у пʼятницю, 19 вересня, три російські винищувачі МІГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і залишалися там загалом 12 хвилин. У НАТО повідомили, що здійснили перехоплення літаків.

Премʼєр-міністр Естонії Крістен Міхал сказав, що його країна ініціювала консультації НАТО за статтею 4 Вашингтонського договору.

Американському президенту Дональду Трампу "не сподобався" цей інцидент.