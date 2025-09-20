В Финляндии считают, что инцидент с истребителями РФ "еще больше усиливает напряженность"

Министр обороны Финляндии Антти Хякканен заявил, что нарушение российскими истребителями воздушного пространства Эстонии "еще больше усиливает напряженность".

Его слова цитирует Yle, передает "Европейская правда".

Хякканен заявил, что то, что три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии в пятницу, 17 сентября, – это "абсолютно недопустимое и безответственное поведение со стороны России".

"Это еще больше усиливает напряженность, и виновата в этом исключительно Россия", – подчеркнул он.

По мнению Хякканена, очевидно, что Россия все больше стремится проверить способность Запада к принятию решений, его единство и эффективность.

"Мы не можем не думать, что целью является создание определенной напряженности", – отметил он.

По мнению Хякканена, эта ситуация показала, что истребители и воздушная разведка стран НАТО действуют быстро и эффективно. Он считает, что Россия хочет, чтобы страны НАТО больше сосредоточились на собственной обороне, чтобы у них не было достаточно ресурсов для поддержки воздушной обороны Украины.

По мнению Хякканена, сейчас самое важное для НАТО – это выполнить требования по усилению обороны, которые были приняты летом.

"Это является ключевым для того, чтобы Россия окончательно осознала, что НАТО реализовало все свои возможности", – добавил министр.

Напомним, в пятницу, 19 сентября, три российских истребителя МИГ-31 без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и оставались там в общей сложности 12 минут. В НАТО сообщили, что осуществили перехват самолетов.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал сказал, что его страна инициировала консультации НАТО по статье 4 Вашингтонского договора.

Американскому президенту Дональду Трампу "не понравился" этот инцидент.